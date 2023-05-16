ЗАМАНА - В сети появился финальный трейлер фильма «Форсаж 10»

В сети появился финальный трейлер фильма «Форсаж 10»

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16 мая, 2023. Вторник 01:01
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В сети появился финальный трейлер фильма «Форсаж 10»

Киностудия Universal Pictures опубликовала в сети новый трейлер картины «Форсаж 10».

В ролике можно увидеть борьбу между персонажами актеров Вина Дизеля и Джейсона Момоа, а также большое количество экшен-сцен с драками, погонями и взрывами.

Лента «Форсаж 10» появится на больших экранах уже 19 мая.

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