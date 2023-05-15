Выставка «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» проходит в Казани

Гости музея смогут увидеть больше 200 экспонатов из Национального музея Дагестана имени Алибека Тахо-Годи и частных собраний. Среди предметов этнографической коллекции находится комплекс одеяний и ритуальных атрибутов праздничного цикла «Собрания группы неженатых»: это маска пальтара, шлем-маска шаха и кольчуги.

Также на выставке можно полюбоваться изделиями декоративно-прикладного искусства прославленных кубачинских мастеров Дагестана: Расула Алиханова, Гаджи-Бахмуда Магомедова, Манабы Магомедовой, чьи работы одерживали победу на российских и международных выставках, а также преподносились в качестве подарков президентам стран.

Выставку можно посмотреть до 8 октября.