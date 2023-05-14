В Левашинском и Кумторкалинском районах, Дербенте и Хасавюрте были проведены окружные этапы.
Мероприятие собрало на одной сцене лучшие музыкальные группы и исполнителей из следующих районов: Акушинский, Ахтынский, Докузпаринский, Левашинский, Кизлярский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Магарамкентский, Новолакский, Ногайский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, Тарумовский, Лакский, Хивский, а также из Избербаша, Хасавюрта и Махачкалы.
Участники фестиваля сыграли для зрителей попурри из мелодий на народных музыкальных инструментах.
По окончании мероприятия все его конкурсанты получили дипломы Минкультуры региона.