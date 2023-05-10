Концерт к 78-й годовщине Великой Победы состоялся в Махачкале

В Махачкале прошел праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Дагестана, посвященный 78-й годовщине Великой Победы, информируют в Дагконцерте.

В связи со 100-летием юбилея народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в программу мероприятия вошли произведения поэта, посвященные Великой Отечественной войне. Хор Дагестанского театра оперы и балета и заслуженный артист России Тагир Курачев исполнили песню «Журавли» на слова Расула Гамзатова.

Свои хореографические номера продемонстрировали Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка», Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана»; артисты Дагестанского государственного театра оперы и балета; студенты Дагестанского государственного колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой.

Постановки на военную тему показали артисты Русского драматического театра им. М. Горького и Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы. На сцене также прозвучали попурри на знаменитые военные песни.

В рамках мероприятия также выступил воспитанник детской студии «Сюрприз» Паша Кандронов, отец которого ефрейтор Артём Кандронов, служащий в зоне проведения СВО в специальном отряде Росгвардии. Отец солиста является ветераном боевых действий и был награждён медалью «За отвагу». Мальчик вышел на сцену, надев на себя боевые награды отца.

На сцене также выступили сводный оркестр, в состав которого вошли военный оркестра 102-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии под руководством капитана Ильяса Бектемирова и эстрадно-духовный оркестр Дагестанской государственной филармонии.

Помимо выступлений артистов, зрителям представили военную кинохронику и кадры из военных фильмов. В завершение участники и зрители концерта исполнили песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» в исполнении всех участников и зрителей праздника. Как отметили в пресс-службе, мероприятие организовано Министерством культуры и ГБУ «Дагестан-концерт».