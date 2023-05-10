ЗАМАНА - Девятиклассник из Дагестана выступит в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

Девятиклассник из Дагестана выступит в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

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10 мая, 2023. Среда 13:22
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Девятиклассник из Дагестана выступит в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Международном детском центре «Артек» в четверг, 11 мая, состоится полуфинал конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примет участие ученик девятого класса Абубакар Далгатов из Хасавюртовской гимназии имени Максима Горького, информируют организаторы конкурса.

Девятиклассник из Дагестана выступит в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

Из 255 участников отборочных турниров в полуфинал смогли выйти только 34 претендента на звание лучших чтецов России. Посмотреть номера ребят можно на прямой трансляции в соцсети ВКонтакте.

В финал могут пройти 15 участников. Они выступят перед всеми отрядами и сменами «Артека» на финальном этапе «Живой классики» в лагере «Морской».

Победить смогут 5 конкурсантов, которые выступят в начале лета на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с лауреатами международного финала «Живой классики».

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