Из 255 участников отборочных турниров в полуфинал смогли выйти только 34 претендента на звание лучших чтецов России. Посмотреть номера ребят можно на прямой трансляции в соцсети ВКонтакте.
В финал могут пройти 15 участников. Они выступят перед всеми отрядами и сменами «Артека» на финальном этапе «Живой классики» в лагере «Морской».
Победить смогут 5 конкурсантов, которые выступят в начале лета на фестивале «Красная площадь» в суперфинале конкурса вместе с лауреатами международного финала «Живой классики».