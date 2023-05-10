ЗАМАНА - Продолжение «Битлджуса» Тима Бёртона выйдет осенью 2024 года

Продолжение «Битлджуса» Тима Бёртона выйдет осенью 2024 года

Автор
10 мая, 2023. Среда 11:10
|||
Продолжение «Битлджуса» Тима Бёртона выйдет осенью 2024 года

Корпорация Warner Bros. объявила дату премьеры киноленты «Битлджус 2»: в кинотеатрах фильм появится 6 сентября 2024, пишет сайт "Канобу".

Продолжение «Битлджуса» Тима Бёртона выйдет осенью 2024 года

Картина снова объединит знаменитого режиссера мрачных фильмов Тима Бёртона и молодую актрису Дженну Ортегу, ранее работавших совместно над проектом «Уэнсдэй», где Ортега сыграла главную роль.

В The Hollywood Report уточняют, что актриса сыграет дочку Лидии из первого фильма. Вайнона Райдер вновь вернется к роли Лидии, а Майкл Китон сыграет Битлджуса. Сайт Deadline подтверждает, что к актёрскому касту присоединился Джастин Теру (известен по фильму «Малхолланд Драйв»).

Сценарием продолжения культовой ленты занимаются Альфред Гоф и Майлз Миллар — именно они писали сценарий к сериалу «Уэнсдэй».

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top