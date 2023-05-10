Прошла премьера экранизации знаменитой «Русалочки»

В понедельник, 8 мая, в США состоялась премьера фэнтези-картины от студии Disney «Русалочка», которая является ремейком легендарного мультфильма 1989 года, пишет сайт RT.

Новая экранизация всеми любимой истории собрала достаточное количество положительных комментариев. Однако, как считают некоторые критики, ремейку не удалось передать атмосферу мультфильма 1989 года. Как отмечает журналистка из Insider Кристен Акуна, новому фильму далеко до оригинальной «Русалочки».

«(В «Русалочке». — уточняет RT) есть несколько прекрасных номеров в исполнении актрис Холли Бейли и Мелиссы Маккарти, но по большей части это шаблонная адаптация, которая не может сравниться с анимационным шедевром», — высказывается журналистка.

Аналогичного мнения придерживается корреспондент Variety Саймон Томпсон. Он отмечал, в экранизации нет магии мультфильма 1989 года.