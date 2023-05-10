В Махачкале прошел Республиканский фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!»

Республиканский фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!», который состоялся 9 мая на бульваре Сулеймана Стальского, собрал на своей площадке лучшие творческие коллективы и исполнителей республики.

Десятки гостей и дагестанцев стали зрителями яркого праздничного концерта. Великая Победа – символ национального единства, воинской доблести и славы.

Открыл праздничный концерт хор Дагестанского государственного театра оперы и балета песней «Нам нужна одна победа» на слова Булата Окуджавы.

Продолжилась программа выступлением Государственного терского ансамбля казачьей песни.

Поздравили со сцены с праздником артисты чародинского народного мужского хора «Поющая Чарода»; солисты Филармонии им. Т. Мурадова; Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан», Государственного ансамбля танца Дагестана «Каспий», ансамбля Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой.

Творческие коллективы и исполнители из Левашинского, Казбековского, Хасавюртовского районов и городов Дербента, Избербаша, Кизляра и Махачкалы исполнили вокальные номера, классические мелодии, военно-патриотические произведения, театральные постановки.

Выступления детского ансамбля «Аквамаринки» и театральной студии «Непоседы» вызвали восторг у зрителей.

Марина Ахмедова пришла на праздник большой и дружной семьей, с тремя детьми и мужем.

«Я словно окунулась в свое детство, – поделилась она. – Большое вам спасибо за этот праздник. Каждая песня, танец – это теплые воспоминания о бабушке с дедушкой, о наших ветеранах, о Победе. Такие мероприятия помогают сохранять память о героическом прошлом нашей страны, учат уважению к представителям старшего поколения и воспитывают патриотизм».

Зрители с удовольствием подпевали при исполнении артистами любимых песен «Смуглянка», «Землянка», «Синий платочек», «О героях былых времен» …

А «Журавли» на стихи народного поэта Расула Гамзатова прозвучали на языках народов Дагестана.

Дух патриотизма объединил всех присутствующих на празднике.

Все участники фестиваля были награждены дипломами Министерства культуры РД.