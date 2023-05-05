ЗАМАНА - В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины»

В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины»

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05 мая, 2023. Пятница 15:51
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В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины» В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины»

В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины».

В Даргинском театре стартовала работа по постановке спектакля в рамках проекта «Культура малой родины»

Артисты театра начали работу над новым спектаклем, в котором примет участие приглашенный режиссёр. Заслуженная артистка Башкортостана Рамиза Мухаметшина в прошлом работала с артистами Даргинского театра, будучи режиссёром по пластике спектаклей «Аршин мал алан» и «Мачеха Саманишвили».

В этом случае под руководством режиссера-постановщика Рамизы Санировны осуществляются читки пьесы итальянского писателя Карло Гольдони, которая легла в основу комедии «Слуга двух господ».

Спектакль зрители смогут посмотреть уже в июне.

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