Гастроли татарского театра состоялись в Дербенте

Обменные гастроли татарского и табасаранского театров прошли в Дербенте.

Два дня Атнинский татарский государственный драматический театр имени Г. Тукая показывал один спектакль для детей и два спектакля для взрослых, информирует пресс-служба Государственного табасаранского драматического театра.

Все спектакли мгновенно переводились на русский язык, дабы зрители смогли прикоснуться к театральному искусству Татарстана.

Сообщают, что в рамках программы “Большие гастроли” Государственный табасаранский драмтеатр с обменными гастролями полетит в Татарстан в гости к Атнинскому гостеатру в начале этого лета.