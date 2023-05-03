ЗАМАНА - Гастроли татарского театра состоялись в Дербенте

Гастроли татарского театра состоялись в Дербенте

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03 мая, 2023. Среда 11:24
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Гастроли татарского театра состоялись в Дербенте

Обменные гастроли татарского и табасаранского театров прошли в Дербенте.

Гастроли татарского театра состоялись в Дербенте

Два дня Атнинский татарский государственный драматический театр имени Г. Тукая показывал один спектакль для детей и два спектакля для взрослых, информирует пресс-служба Государственного табасаранского драматического театра.

Все спектакли мгновенно переводились на русский язык, дабы зрители смогли прикоснуться к театральному искусству Татарстана.

Сообщают, что в рамках программы “Большие гастроли” Государственный табасаранский драмтеатр с обменными гастролями полетит в Татарстан в гости к Атнинскому гостеатру в начале этого лета.

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