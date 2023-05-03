Два дня Атнинский татарский государственный драматический театр имени Г. Тукая показывал один спектакль для детей и два спектакля для взрослых, информирует пресс-служба Государственного табасаранского драматического театра.
Все спектакли мгновенно переводились на русский язык, дабы зрители смогли прикоснуться к театральному искусству Татарстана.
Сообщают, что в рамках программы “Большие гастроли” Государственный табасаранский драмтеатр с обменными гастролями полетит в Татарстан в гости к Атнинскому гостеатру в начале этого лета.