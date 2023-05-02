Пресс-служба театра уточнила, что балет «Асият» основан на поэме Расула Гамзатова «Горянка».
«Мы были рады познакомить волгоградских зрителей с нашим творчеством, с нашей культурой и обычаями. Мы восхищаемся творчеством Расула Гамзатова и этой постановкой желаем почтить память великого поэта. Мастер поэтического слова навеки воспел нашу республику. Своим творчеством он продолжает объединять народы региона и близких стран», – высказался руководитель театра, народный артист Дагестана Магомед Абасов.