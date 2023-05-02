ЗАМАНА - Балет «Асият» Дагестанского театра оперы и балета высоко оценили жители Волгограда

Балет «Асият» Дагестанского театра оперы и балета высоко оценили жители Волгограда

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02 мая, 2023. Вторник 14:48
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Балет «Асият» Дагестанского театра оперы и балета высоко оценили жители Волгограда

В Волгоградском государственном театре «Царицынская опера» в рамках проекта Росконцерта «Большие гастроли» Дагестанский государственный театр оперы и балета показал спектакль «Асият», приуроченный к 100-летнему юбилею классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.

Балет «Асият» Дагестанского театра оперы и балета высоко оценили жители Волгограда

Пресс-служба театра уточнила, что балет «Асият» основан на поэме Расула Гамзатова «Горянка».

«Мы были рады познакомить волгоградских зрителей с нашим творчеством, с нашей культурой и обычаями. Мы восхищаемся творчеством Расула Гамзатова и этой постановкой желаем почтить память великого поэта. Мастер поэтического слова навеки воспел нашу республику. Своим творчеством он продолжает объединять народы региона и близких стран», – высказался руководитель театра, народный артист Дагестана Магомед Абасов.

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