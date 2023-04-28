Дагестанские учительницы вышли в финал II Международного конкурса чтецов «Живая классика»

Учительница русского языка и литературы дербентской школы №1 Елена Рамазанова и учительница русского языка и литературы хасавюртовской школы № 3 Юлдуз Биярсланова вышли финал второго Международного конкурса чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика», информирует пресс-служба конкурса юных чтецов «Живая классика».

В нынешнем году в мероприятии поучаствовало больше 2500 учителей со всей России, а также из Узбекистана, Армении, Ирландии, Грузии, Беларуси, Казахстана и других стран. Основным призом конкурса станет поездка на Международный книжный салон в Санкт-Петербург и участие в Суперфинале на Дворцовой площади.

В финале мероприятия, который пройдет завтра, 29 апреля, учительница из Дербента Елена Рамазанова выступит с монологом князя Мышкина о ценности времени из произведения Федора Михайловича Достоевского «Идиот», а Юлдуз Биярсланова прочитает монолог Аси из произведения «Не верь, не бойся» Игоря Шприца.