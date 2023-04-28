ЗАМАНА - На пост директора Даргинского театра имени О. Батырая назначили Матаева Мухтара Гаджимурадовича

На пост директора Даргинского театра имени О. Батырая назначили Матаева Мухтара Гаджимурадовича

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28 апреля, 2023. Пятница 13:12
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На пост директора Даргинского театра имени О. Батырая назначили Матаева Мухтара Гаджимурадовича

На пост директора Даргинского театра имени О. Батырая назначили Матаева Мухтара Гаджимурадовича.

На пост директора Даргинского театра имени О. Батырая назначили Матаева Мухтара Гаджимурадовича

Родился Матаев 05.05.1968 года в селе Уркарах Дахадаевского района.

Образование имеет высшее – окончил математический факультет ДГУ имени В.И. Ленина г. Махачкала. С 1986 по 1988 год проходил военную службу в г. Севастополь. Семейное положение – женат.

С 1994 по 2021 годы работал в Уркарахской СОШ № 1 в качестве учителя математики, заместителей директора по АХЧ, УВР, ВР, ИКТ.
В период с 2009 по 2015 годы являлся руководителем МУП «Телевидение Дахадаевского района».

С 2018 по 2021 годы был методистом МКУ «ЦРО» по совместительству с преподаванием в школе.
Достижения: учитель высшей категории с 2007 года, является членом ассоциации учителей математики Дагестана. В 2009 году получил президентский грант как лучший учитель России.

8 октября 2021 года был принят на работу в Даргинский театр имени О. Батырая в качестве главного администратора, а далее был назначен на должность заместителя директора Даргинского театра.
С декабря 2022 г. стал исполняющим обязанности руководителя театра.

С 25 апреля 2023 г. назначен главой ГБУ «Даргинский государственный музыкально-драматический театр им. О. Батырая».

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