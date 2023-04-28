Картина является экранизацией произведения Сюзанны Коллинз, которая вместе с Тимом Паленом, Джимом Миллером, Брэдом Симпсоном и Ниной Джейкобсон заняла место продюсера. Роли в фильме сыграли актеры Виола Дэвис и Хантер Шафер. В кинотеатрах лента появится 17 ноября.
В сети появился трейлер картины «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2023. Пятница 11:16
Киностудия Lionsgate опубликовала в сети трейлер приквела серии фильмов «Голодные игры», который получил название «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах».
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