ЗАМАНА - В сети появился трейлер картины «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»

В сети появился трейлер картины «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»

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28 апреля, 2023. Пятница 11:16
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В сети появился трейлер картины «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах»

Киностудия Lionsgate опубликовала в сети трейлер приквела серии фильмов «Голодные игры», который получил название «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах». 

Картина является экранизацией произведения Сюзанны Коллинз, которая вместе с Тимом Паленом, Джимом Миллером, Брэдом Симпсоном и Ниной Джейкобсон заняла место продюсера. Роли в фильме сыграли актеры Виола Дэвис и Хантер Шафер. В кинотеатрах лента появится 17 ноября.

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