ЗАМАНА - В сети появился тизер 6 сезона «Чёрного зеркала»

В сети появился тизер 6 сезона «Чёрного зеркала»

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27 апреля, 2023. Четверг 10:28
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В сети появился тизер 6 сезона «Чёрного зеркала»

Стриминговая площадка Netflix показала тизер 6 сезона научно-фантастического сатирического проекта «Чёрное зеркало» (Black Mirror), премьера которого пройдет уже в июне этого года.

Тизер появился в сети совершенно неожиданно, так как какое-то время назад производство нового сезона было приостановлено из-за споров с правообладателями Endemol Shine Group.

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