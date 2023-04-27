Тизер появился в сети совершенно неожиданно, так как какое-то время назад производство нового сезона было приостановлено из-за споров с правообладателями Endemol Shine Group.
В сети появился тизер 6 сезона «Чёрного зеркала»
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2023. Четверг 10:28
Стриминговая площадка Netflix показала тизер 6 сезона научно-фантастического сатирического проекта «Чёрное зеркало» (Black Mirror), премьера которого пройдет уже в июне этого года.
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