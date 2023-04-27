Пешая экскурсия к 100-летию Расула Гамзатова состоялась в Махачкале

В рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Махачкале прошла экскурсия для детей участников СВО и активистов российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Экскурсия началась с возложения цветов к памятнику дагестанскому поэту Гамзату Цадасе – отцу Расула Гамзатова. Рассказывая о творчестве Гамзата Цадасы, зам. министра культуры РД Мурад Гаджиев отметил, что в библиографии поэта насчитывается более сотен пьес.

«Каждый год, осенью Аварский театр открывает здесь свой сезон. Перед первым спектаклем весь творческий коллектив театра приходит сюда, произносятся речи и проходит возложение цветов к памятнику», – добавил Гаджиев.

В первую очередь ребята посетили Театр поэзии, где смогли рассмотреть выставочные залы и работы дагестанских художников. Следующим отправным пунктом, где дети также возложили цветы, стал памятник Расулу Гамзатову возле Русского драматического театра им. М. Горького. Здесь председатель Совета Регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмила Саидова решила поделиться с ребятами воспоминаниями о всеобщем трауре после смерти Расула Гамзатова. По ее словам, в этот день все жители республики стояли в очереди, чтобы проститься с поэтом и отдать ему дань уважения.

Затем в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова гостей встретил директор учреждения Али Алиев. Он рассказал об истории создания библиотеки, о том, как ведется поиск книг, и представил фотовыставку, посвященную Расулу Гамзатову, которая продлится до конца года.

В Союзе писателей Дагестана школьников-участников экскурсии встретил поэт Мурад Ахмедов. Здесь юные посетители увидели фотографии выдающихся поэтов республики, членов семьи Расула Гамзатова и личные вещи Гамзата Цадасы.

Завершилась экскурсия посещением Литературного музея Расула Гамзатова, где состоялись чаепитие и вручение участникам памятных подарков.

«Почему экскурсия прошла именно по этому маршруту? Он был представлен участником всероссийского конкурса “Большая перемена” Даниялом Шабановым. И первым, кого он провел по этому маршруту, стал Глава Дагестана Сергей Меликов. Точно так же во многих городах и сёлах страны проводятся подобные пешие прогулки, где дети знакомят друг друга со знаковыми местами. Кроме того, они могут представить свои маршруты в конкурсе», – поделилась председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Людмила Саидова.