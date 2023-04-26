Мероприятие к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Дербенте

Автор Дарья |||

В Музее истории мировых культур и религий состоялось мероприятие на тему 78-й годовщины Победы в ВОВ. В частности, оно было посвящено песням того времени, информирует пресс-служба учреждения.