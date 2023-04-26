ЗАМАНА - Мероприятие к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Дербенте

Мероприятие к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Дербенте

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26 апреля, 2023. Среда 09:47
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Мероприятие к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Дербенте

В Музее истории мировых культур и религий состоялось мероприятие на тему 78-й годовщины Победы в ВОВ. В частности, оно было посвящено песням того времени, информирует пресс-служба учреждения.

Мероприятие к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялось в Дербенте

Собравшиеся спели композиции периода ВОВ под аккомпанемент баяна, а также познакомились с историей написания музыкально-текстовых произведений того периода. 

Как считают организаторы мероприятия, песни военных лет крайне важно сохранить и передать следующему поколению.

На сцене также с номерами выступили оркестр Дербентского кадетского корпуса, хор ветеранов «Лейся, песня», вокальный ансамбль Дербентского музыкального училища имени Д.Ш. Ашурова «Элегия», а также ребята из школы № 4 и воспитанники музыкальной школы № 2.

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