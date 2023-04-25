Матч состоится 28 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Старт игры в 16:00.
Махачкалинская команда находится на 6 строчке в турнирной таблице и имеет на своем счету 40 набранных очков.
Махачкалинский клуб «Динамо» поедет в гости к «Уфе» в игре 29-го тура Первой лиги.
Матч состоится 28 апреля на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Старт игры в 16:00.
Махачкалинская команда находится на 6 строчке в турнирной таблице и имеет на своем счету 40 набранных очков.
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