ЗАМАНА - Школьники из Самары посетят Дагестан за победу в конкурсе «Расул Гамзатов глазами детей»

Школьники из Самары посетят Дагестан за победу в конкурсе «Расул Гамзатов глазами детей»

Автор
25 апреля, 2023. Вторник 01:02
|||
Школьники из Самары посетят Дагестан за победу в конкурсе «Расул Гамзатов глазами детей»

Дети Самарской области в возрасте от 6 до 17 лет получат туристические путевки в Дагестан за победу на региональном этапе Всероссийского конкурса «Расул Гамзатов глазами детей».

Школьники из Самары посетят Дагестан за победу в конкурсе «Расул Гамзатов глазами детей»

Конкурс чтецов начался в понедельник, 24 апреля, завершится он 22 мая. Лауреатов отберут в 3-х возрастных категориях: 6-10, 11-14 и 15-17 лет. Каждый победитель получит туристическую путевку в республику в сентябре, когда в регионе состоятся юбилейные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.

Еще 50 детей на основе решения конкурсного жюри получат приглашения на масштабный творческий вечер поэта, который пройдет в Доме офицеров Самарского гарнизона в конце 2023 года.

Чтобы принять участие в розыгрыше путевок в Дагестан, школьникам из Самарской области необходимо выложить запись в соцсети «ВКонтакте» со следующими хештегами: #гамзатовкдш и #гамзатов63; а также направить ролик администраторам группы «Расул Гамзатов».

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top