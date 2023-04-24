ЗАМАНА - Третья премьера трагедии «Саба Меседо» состоится в Махачкале

Третья премьера трагедии «Саба Меседо» состоится в Махачкале

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24 апреля, 2023. Понедельник 08:07
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Третья премьера трагедии «Саба Меседо» состоится в Махачкале

Совсем скоро пройдет 3-я премьера исторической драмы «Саба Меседо» про трагическую жизнь семьи аварского нуцала Андуника и его дочери по имени Саба Меседо, проинформировала пресс-служба Аварского театра.

Третья премьера трагедии «Саба Меседо» состоится в Махачкале

Накануне на первой и второй премьере побывали глава Минкульта региона Зарема Бутаева и всё театральное сообщество, экс-президент Дагестана Муху Алиев, руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов, лидеры федеральных и региональных ведомств и другие гости.

Повествование драмы ведется во 2-й половине ХV века в Хунзахе. Зрителям предоставят возможность приобщиться к национальной культуре и окунуться в жизнь, быт и историю Аваристана тех времен.

Показ спектакля пройдет 28 апреля в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.

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