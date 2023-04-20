«Расул Гамзатов глазами детей»: всероссийская акция к 100-летию поэта пройдёт в Дагестане

Акция, приуроченная к 100-летнему юбилею со дня рождения великого классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, состоится в 2-х направлениях – познавательном и интерактивном, информирует telegram-канал Администрации Главы Дагестана.

Актёры из дагестанских театров прочитают стихи Расула Гамзатова, видеоролики будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» соцсети «ВК».

В интерактивной части акции детям необходимо прочитать свое любимое стихотворение поэта и загрузить запись в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

Участников онлайн-конкурса будут оценивать в 3-х возрастных категориях: 6 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 17 лет. По итогам акции участники жюри определят по 10 победителей из каждой возрастной категории.