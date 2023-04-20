ЗАМАНА - «Расул Гамзатов глазами детей»: всероссийская акция к 100-летию поэта пройдёт в Дагестане

«Расул Гамзатов глазами детей»: всероссийская акция к 100-летию поэта пройдёт в Дагестане

Автор
20 апреля, 2023. Четверг 10:14
|||
«Расул Гамзатов глазами детей»: всероссийская акция к 100-летию поэта пройдёт в Дагестане

Акция, приуроченная к 100-летнему юбилею со дня рождения великого классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, состоится в 2-х направлениях – познавательном и интерактивном, информирует telegram-канал Администрации Главы Дагестана.

«Расул Гамзатов глазами детей»: всероссийская акция к 100-летию поэта пройдёт в Дагестане

Актёры из дагестанских театров прочитают стихи Расула Гамзатова, видеоролики будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» соцсети «ВК».

В интерактивной части акции детям необходимо прочитать свое любимое стихотворение поэта и загрузить запись в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.

Участников онлайн-конкурса будут оценивать в 3-х возрастных категориях: 6 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 17 лет. По итогам акции участники жюри определят по 10 победителей из каждой возрастной категории.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top