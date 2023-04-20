Актёры из дагестанских театров прочитают стихи Расула Гамзатова, видеоролики будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ» и в сообществе группы «Культура для школьников» соцсети «ВК».
В интерактивной части акции детям необходимо прочитать свое любимое стихотворение поэта и загрузить запись в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #гамзатовкдш.
Участников онлайн-конкурса будут оценивать в 3-х возрастных категориях: 6 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 17 лет. По итогам акции участники жюри определят по 10 победителей из каждой возрастной категории.