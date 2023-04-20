ЗАМАНА - Вышел второй трейлер фильма «Форсаж 10»

Вышел второй трейлер фильма «Форсаж 10»

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20 апреля, 2023. Четверг 03:35
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Вышел второй трейлер фильма «Форсаж 10»

В сети появился трейлер нового «Форсажа», премьера ленты состоится уже 17 мая.

Фильм повествует о противостоянии семьи Доминика Торетто (Дизель) с Данте (Джейсон Момоа), сыном наркобарона Эрнана Рейса из 5 части франшизы. После смерти отца Данте готовил план мести против Торетто, и в этой картине он начнет исполнять его.

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