Собравшиеся высоко оценили спектакль и поблагодарили Керима Магомедова. Глава Представительства Дагестана в северной столице Гасан Гасанов озвучил, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проходит много разных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Расула Гамзатова.
Он также подчеркнул, что в СПБ именем Расула Гамзатова назовут безымянный сквер в Калининском районе города.
Посмотрев спектакль, зрители решили обратиться с идеей к руководству Комитета по культуре Санкт-Петербурга о демонстрации спектакля «Древо жизни» и на других площадках города.