ЗАМАНА - Популярный стендап-комик Евгений Чебатков сыграет одного из злодеев в 3 части о майоре Громе

Популярный стендап-комик Евгений Чебатков сыграет одного из злодеев в 3 части о майоре Громе

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19 апреля, 2023. Среда 08:19
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Популярный стендап-комик Евгений Чебатков сыграет одного из злодеев в 3 части о майоре Громе

Одного из злодеев в киноленте "Майор Гром: игра" - продолжении первой полнометражной экранизации комикса от издания Bubble, фильма "Майор Гром: Чумной доктор" - сыграет стендап-комик Евгений Чебатков. Пресс-служба стриминговой площадки "Кинопоиск" заявила 18 апреля, что Чебатков также работал над сценарием картины.

Популярный стендап-комик Евгений Чебатков сыграет одного из злодеев в 3 части о майоре Громе

"В северной столице России проходят съемки новой части серии "Майор Гром". Сотрудниками Bubble Studios и "Плюс студии" завершен производственный блок с эффектной сценой, где Игорь Гром с напарником Димой Дубиным противостоят группе тюремных заключенных во главе с местным авторитетом, которого сыграл известный стендап-комик Евгений Чебатков", — рассказали представители "Кинопоиск".

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