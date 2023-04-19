"В северной столице России проходят съемки новой части серии "Майор Гром". Сотрудниками Bubble Studios и "Плюс студии" завершен производственный блок с эффектной сценой, где Игорь Гром с напарником Димой Дубиным противостоят группе тюремных заключенных во главе с местным авторитетом, которого сыграл известный стендап-комик Евгений Чебатков", — рассказали представители "Кинопоиск".
Популярный стендап-комик Евгений Чебатков сыграет одного из злодеев в 3 части о майоре Громе
- Автор Дарья
- 19 апреля, 2023. Среда 08:19
Одного из злодеев в киноленте "Майор Гром: игра" - продолжении первой полнометражной экранизации комикса от издания Bubble, фильма "Майор Гром: Чумной доктор" - сыграет стендап-комик Евгений Чебатков. Пресс-служба стриминговой площадки "Кинопоиск" заявила 18 апреля, что Чебатков также работал над сценарием картины.
Последнее от Дарья
- Спектакль «Древо жизни» по мотивам произведений Расула Гамзатова состоялся в Питере
- Делегации Каякентского района и именитых спортсменов Дагестана прибыли в Хучни на выставку реликвий
- Строительство новой Могохской гидроэлектростанции стартует в начале 2024 года
- В сети появился трейлер ремейка «Гостьи из будущего»
- Дагестанский ифтар состоялся в Екатеринбурге