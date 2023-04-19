Популярный стендап-комик Евгений Чебатков сыграет одного из злодеев в 3 части о майоре Громе

Автор Дарья |||

Одного из злодеев в киноленте "Майор Гром: игра" - продолжении первой полнометражной экранизации комикса от издания Bubble, фильма "Майор Гром: Чумной доктор" - сыграет стендап-комик Евгений Чебатков. Пресс-служба стриминговой площадки "Кинопоиск" заявила 18 апреля, что Чебатков также работал над сценарием картины.