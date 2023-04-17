ЗАМАНА - Пасхальный фестиваль состоится в Махачкале

Пасхальный фестиваль состоится в Махачкале

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17 апреля, 2023. Понедельник 13:26
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Пасхальный фестиваль состоится в Махачкале

Пасхальный фестиваль пройдет завтра, 18 апреля, в стенах Русского драматического театра имени Максима Горького, проинформировала пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий региона.

Пасхальный фестиваль состоится в Махачкале

В рамках мероприятия в фойе здания запланировано проведение народной выставки «Подворья» от Каспийска, Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, там также пройдут благотворительная ярмарка прикладного творчества народных умельцев и выступления исполнителей ансамбля русской народной песни «Берегиня».

На сцене выступят представители дагестанского руководства, органов исполнительной власти, религиозных объединений субъекта, общественные организации, дагестанские представители православной общины, а также творческие группы.

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