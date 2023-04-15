«Век Дагестана. Магомед Ахмедов»: последнее интервью народного поэта Дагестана, председателя СП РД

Вчера и сегодня на канале ГТРК «Дагестан» проходила премьера очередного выпуска авторского проекта журналиста Мурада Ахмедова «Век Дагестана», героем которого стал поэтический преемник Расула Гамзатова, народный поэт республики Магомед Ахмедов, почти 20 лет возглавлявший Союз писателей региона.

Большое интервью с известным писателем было записано в начале года, к сожалению, оно стало для него последним. Председатель Союза писателей Дагестана скоропостижно ушел из жизни 21 февраля. Через 52 дня после его ухода на экраны вышел откровенный разговор о жизни и литературе с выдающимся мастером слова посвятившего всю свою жизнь служению дагестанской литературе.