Министерством культуры края подготовлен масштабный план мероприятий, намеченных во всех городах и селах края.
Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. В 1939 году окончил Аварское педучилище. Служил школьным учителем, помощником режиссера в театре, журналистом в газетах и на радио. Учился в Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. А стихи начал писать еще мальчишкой, их печатали в республиканской аварской газете «Большевик гор». Первая его книга на аварском языке вышла в 1943 году. В последующие годы книги Р. Гамзатова выходили миллионными тиражами на десятках языков мира. Творческие вечера поэта проходили при полных залах в разных городах Советского Союза. Поэт переводил на родной аварский язык классическую и современную русскую литературу.
На Ставрополье уже стартовали патриотические акции «Журавли нашей памяти». Так, в Невинномысской центральной городской библиотеке в марте открытие
Года Расула Гамзатова провели в литературной гостиной. Свои акции проводят учебные заведения края. Например, в Ставропольском краевом колледже искусств готовят литературно-музыкальную композицию «Вся жизнь моя – в стихах моих». Ставропольский государственный музей-заповедник проведет выставку «Узоры и ритмы Дагестана» совместно с музейно-этнографическим комплексом «Дагестанский аул». Краевой онлайн-диктант по Брайлю «Создатель бессмертного гимна солдатам» намечен Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. Выставочный проект к 100-летию Р. Гамзатова из фондов Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой «Где вершина прильнула к вершине» пройдет в Пятигорском государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Книжно-иллюстрированная выставка «Клин белых журавлей» откроется в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой.
А в Доме культуры хутора Большевик Благодарненского округа состоится вечер, посвященный литературно-музыкальному наследию Расула Гамзатова «Как песня в сердце отзовется…». В Новопавловске проведут Гамзатовские чтения «Его стихи читают миллионы и сотни тысяч знают наизусть». Молодежный баттл «Читаем Гамзатова» состоится в селе Верхнерусском Шпаковского округа. К организации тематических уроков, просветительских акций, мероприятий и конкурсов, информационных акций в социальных сетях, посвященных 100-летию со дня рождения Р. Гамзатова, подключаются и многие общеобразовательные организации Ставрополья.