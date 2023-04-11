На Ставрополье пройдут культурные акции Года Расула Гамзатова

В этом году исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося советского поэта Расула Гамзатова. Юбилею автора бессмертных «Журавлей» на Ставрополье посвятят многие культурные акции.

Министерством культуры края подготовлен масштабный план мероприятий, намеченных во всех городах и селах края.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в аварском ауле Цада Хунзахского района Дагестана в семье народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. В 1939 году окончил Аварское педучилище. Служил школьным учителем, помощником режиссера в театре, журналистом в газетах и на радио. Учился в Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. А стихи начал писать еще мальчишкой, их печатали в республиканской аварской газете «Большевик гор». Первая его книга на аварском языке вышла в 1943 году. В последующие годы книги Р. Гамзатова выходили миллионными тиражами на десятках языков мира. Творческие вечера поэта проходили при полных залах в разных городах Советского Союза. Поэт переводил на родной аварский язык классическую и современную русскую литературу.

На Ставрополье уже стартовали патриотические акции «Журавли нашей памяти». Так, в Невинномысской центральной городской библиотеке в марте открытие

Года Расула Гамзатова провели в литературной гостиной. Свои акции проводят учебные заведения края. Например, в Ставропольском краевом колледже искусств готовят литературно-музыкальную композицию «Вся жизнь моя – в стихах моих». Ставропольский государственный музей-заповедник проведет выставку «Узоры и ритмы Дагестана» совместно с музейно-этнографическим комплексом «Дагестанский аул». Краевой онлайн-диктант по Брайлю «Создатель бессмертного гимна солдатам» намечен Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского. Выставочный проект к 100-летию Р. Гамзатова из фондов Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой «Где вершина прильнула к вершине» пройдет в Пятигорском государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова. Книжно-иллюстрированная выставка «Клин белых журавлей» откроется в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой.

А в Доме культуры хутора Большевик Благодарненского округа состоится вечер, посвященный литературно-музыкальному наследию Расула Гамзатова «Как песня в сердце отзовется…». В Новопавловске проведут Гамзатовские чтения «Его стихи читают миллионы и сотни тысяч знают наизусть». Молодежный баттл «Читаем Гамзатова» состоится в селе Верхнерусском Шпаковского округа. К организации тематических уроков, просветительских акций, мероприятий и конкурсов, информационных акций в социальных сетях, посвященных 100-летию со дня рождения Р. Гамзатова, подключаются и многие общеобразовательные организации Ставрополья.