Праздник состоялся благодаря Централизованной религиозной организации иудейских общин региона при поддержке Миннаца, Минкультуры республики и Республиканского дома народного творчества.
Поздравить верующих с религиозным праздником прибыли представители государственной власти, общественных и религиозных организаций, участники еврейской общины и ученики школ.
Для зрителей была подготовлена насыщенная культурная программа с участием Государственного оркестра народных инструментов Дагестана, заслуженного ансамбля танца «Виртуозы Дагестана – Счастливое детство», Муниципального горско-еврейского театра и иных творческих команд.