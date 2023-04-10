Даргинский музыкально-драматический театра имени О. Батырая выступил с​ гастролями в​ городе Жуковский

«Согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ​ в​ рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и​ молодежи» наши гости представили свои лучшие спектакли на​ русском языке: комедию «Как дурак разум искал» Елены Хамидулиной, спектакль-притчу «Черная бурка» Георгия Хугаева и​ комедийную постановку «Русское лото» Василия Сигарева», – рассказала на​ пресс-конференции руководитель литературной части театра «Стрела», искусствовед Наталия Корнева.

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Спектакль-притча «Черная бурка» – один из лучших спектаклей Даргинского театра, еще в 2006 году на Всероссийском фестивале «Арлекин» он получил приз в номинации «Открытое сердце» за «бережное отношение к национальным традициям и сильное воздействие на зрителя». Драматическая история собаки, которая всю зиму, замерзая и подвергаясь смертельной опасности, охраняла забытую чабаном черную бурку, так тронула сердца зрителей, что по просьбам публики спектакль был показан дважды. Режиссер-постановщик «Черной бурки» – художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ Мустафа Ибрагимов.

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Еще один гастрольный спектакль – ироничная история Елены Хамидулиной «Как дурак разум искал» – расскажет зрителям о непростой жизни дурака Хабали в доме его братьев и их сварливых жен. Постоянно получавший упреки и побои Хабали больше всего на свете хотел найти разум. И, несмотря на предупреждение волшебника, что разум не всегда делает счастливым его обладателя, согласился принять магический дар – умение понимать язык зверей и птиц. Режиссер-постановщик и художник спектакля – Владимир Теуважуков (1960-2020), создатель театра пантомимы, клоунады и эксцентрики «Баттерфляй» в Нальчике.

Третий гостевой показ Даргинского театра в рамках «Больших гастролей» – комедийный спектакль «Русское лото». Обычная семья нечаянно разбогатела, выиграв в лотерею крупную сумму. Однако наутро, после обильных возлияний по этому поводу, обнаружилось – билет пропал. Под подозрение попали друзья, «обмывавшие» вместе со счастливчиками неожиданную удачу. Поставил спектакль Роман Дабагов, главный режиссер Музыкального театра Кабардино-Балкарии.

И.о. директора Даргинского театра Мухтар Матаев, режиссёр Рабадан Ильясов и​ народный артист РД​ Мухтар Нухов в ходе пресс-конференции рассказали журналистам о​ своей​ работе, творчестве и​ впечатлениях от​ города авиации и​ его жителях.

Они особо отметили тёплый приём, большой интерес, поддержку и​ уважение зрителей. «Во​ время спектакля​ – полный​ зал. Но​ тишина такая, как будто ты​ здесь один», –​ рассказал Рабадан Ильясов.

Руководство и артисты Даргинского театра поблагодарили организаторов и​ напомнили, что осенью с​ нетерпением ждут коллектив театра «Стрела» с​ обменными гастролями. Жуковчане приедут в​ Избербаш со​ спектаклями «Муха-Цокотуха», «Аладдин и​ волшебная лампа» и​ «Лекарь поневоле». Они будут представлены на​ сцене Даргинского государственного театра в​ начале сентября.

Напомним, что федеральная программа «Большие гастроли» была запущена в​ 2014 году. Основная её​ цель​ – формирование и​ объединение единого культурного пространства страны, а​ также расширение рамок творческого взаимодействия театральных коллективов. В​ текущем году в​ программе по​ результатам строго конкурсного отбора принимают участие 247 театров.