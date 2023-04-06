ЗАМАНА - Известный спортсмен Абдулрашид Садулаев снялся в фильме

Известный спортсмен Абдулрашид Садулаев снялся в фильме

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06 апреля, 2023. Четверг 17:01
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Известный спортсмен Абдулрашид Садулаев снялся в фильме

Дагестанец Абдулрашид Садулаев поучаствовал в съемках киноленты «Немножко женат» от студии «136studios».

Известный спортсмен Абдулрашид Садулаев снялся в фильме

Как рассказал режиссер картины Ибрагим Урсанов, спортсмен появится в роли самого себя.

Премьера ленты состоится уже этим летом.

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