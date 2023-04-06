Как рассказал режиссер картины Ибрагим Урсанов, спортсмен появится в роли самого себя.
Премьера ленты состоится уже этим летом.
Дагестанец Абдулрашид Садулаев поучаствовал в съемках киноленты «Немножко женат» от студии «136studios».
Как рассказал режиссер картины Ибрагим Урсанов, спортсмен появится в роли самого себя.
Премьера ленты состоится уже этим летом.
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