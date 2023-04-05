Мультимедийная выставка «Век Расула. Грани личности» откроется в Исторических парках России

Вместе с начальником Исторического парка Тимуром Велихановым, федеральный гость встретился с сотрудниками мультимедийного музея. Они обсудили формат выставки и ее основные цели. Было озвучено, что экспозиция раскроет не только жизнь и творческий путь поэта, но и ознакомит с его образом.

«Уникальность выставки в том, что впервые исторический музей Махачкалы готовит всероссийскую выставку, которая откроет двери в 23 мультимедийных комплексах России. Это будет уникальный продукт, который позволит представить Расула Гамзатова не просто как поэта, а как философа, как человека и полноценно раскрыть образ», — высказался Мясников.