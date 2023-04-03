ЗАМАНА - Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Москве

Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Москве

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03 апреля, 2023. Понедельник 15:52
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Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Москве Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Москве Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Москве

В Государственном музее Востока начала работу выставка «Дагестан Расула Гамзатова», приуроченная к 100-летнему юбилею классика российской поэзии, информирует пресс-служба музея «Дагестанский аул».

Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Москве

На выставке можно посмотреть более 80 архивных кадров Расула Гамзатова, снятых в разные годы его жизни, 40 живописных и графических произведений лучших художников Дагестана, предметы декоративно-прикладного искусства, вышивку кайтагского народа, ювелирные украшения и традиционные женские костюмы народов республики. Выставка открыта для желающих до 9 мая.

В рамках мероприятия также состоялся показ традиционных женских костюмов дагестанских народов, а также прозвучали песни на стихи Расула Гамзатова, которые исполнил народный поэт республики Абдуллы Мирзамагомедова.

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