ЗАМАНА - Вечер поэзии, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, состоялся в ДГУ

Вечер поэзии, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, состоялся в ДГУ

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30 марта, 2023. Четверг 14:54
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Вечер поэзии, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, состоялся в ДГУ Вечер поэзии, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, состоялся в ДГУ

Вечер поэзии, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, состоялся в концертном зале филологического факультета ДГУ, информирует пресс-служба университета.

Вечер поэзии, посвященный 100-летию Расула Гамзатова, состоялся в ДГУ

На церемонии открытия поэтического вечера ректор вуза Муртазали Рабаданов подчеркнул важность таких мероприятий в популяризации творчества поэтов и писателей республики среди молодого поколения, также он рассказал о дружбе Расула Гамзатова с ДГУ.

«Расул Гамзатов был нашим большим другом, часто посещал вуз и сам филологический факультет. И свою известную фразу "ДГУ – самая светлая сакля Дагестана" произнес именно в стенах этого здания», – выступил ректор университета.  Далее декан филологического факультета вспомнил поэта и рассказал про поддержку, которую Гамзатов оказывал филфаку. В завершение вечера студенты представили музыкальные и танцевальные номера.

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