ЗАМАНА - Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут за рубежом

Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут за рубежом

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24 марта, 2023. Пятница 11:16
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Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут за рубежом

Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут в российских субъектах и за рубежом. Об этом сообщила глава Минкультуры РД Зарема Бутаева, выступая на совещании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летнего юбилея поэта.

Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут за рубежом

«Готовим 2 версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей – для демонстрации в Махачкале и Кремлевском Дворце с участием известных отечественных актеров и исполнителей, и далее для показа в субъектах страны и за рубежом», – сообщила министр культуры.

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