«Готовим 2 версии программы с учетом художественно-сценических и технических возможностей – для демонстрации в Махачкале и Кремлевском Дворце с участием известных отечественных актеров и исполнителей, и далее для показа в субъектах страны и за рубежом», – сообщила министр культуры.
Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут за рубежом
- Автор Дарья
- 24 марта, 2023. Пятница 11:16
Музыкально-театрализованное поэтическое представление «Родники Расула Гамзатова» покажут в российских субъектах и за рубежом. Об этом сообщила глава Минкультуры РД Зарема Бутаева, выступая на совещании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летнего юбилея поэта.
Последнее от Дарья
- Правительство уточнило параметры бюджета региона на текущий год
- Глава Дагестана провел оргкомитет по подготовке празднования 100-летия Расула Гамзатова
- Акция ко Дню борьбы с туберкулезом проходит в Махачкале
- Глава Дагестана провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в РД
- 379 единиц современного медицинского оборудования поступило в Дагестан в 2022 году