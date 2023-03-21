ЗАМАНА - Американский режиссёр Джордан Пил выпустит свой 4 фильм в конце 2024 года

Американский режиссёр Джордан Пил выпустит свой 4 фильм в конце 2024 года

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21 марта, 2023. Вторник 11:17
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Американский режиссёр Джордан Пил выпустит свой 4 фильм в конце 2024 года

Известный американский режиссер Джордан Пил, автор картин «Прочь», «Мы» и «Нет», работает над своим 4 фильмом. Сайт Variety информирует, что премьера новой ленты пройдет в конце 2024 года. В заметке уточняется, что в таком случае релиз картины состоится через неделю после выхода триквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона и «Соника в кино».

Американский режиссёр Джордан Пил выпустит свой 4 фильм в конце 2024 года

Над фильмом работает киностудия Universal Pictures. Пока о картине ничего не известно — ни информации о сюжете, ни об актёрском составе, нет даже названия.

Такая таинственность свойственна Джордан Пилу, с прошлыми проектами он аналогично сохранял недосказанность.

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