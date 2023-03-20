Сообщается, что режиссер триллера Скотт Манн обсуждает идею продолжения с киностудией Tea Shop Productions. Он планирует снять новую историю о драме, которая будет разворачиваться на колоссальной высоте.
Хит 2022 года «Вышка» получит продолжение
- Автор Дарья
- 20 марта, 2023. Понедельник 11:27
Кинолента «Вышка», премьера которой состоялась летом 2022 года, получит сиквел. Об этом пишет сайт Deadline.
Вторую часть фильма предполагается снять уже в этом году. Представители Tea Shop Productions озвучили, что у них имеется «пара идей» для ленты.
«Мы не хотим делать что‑то, что будет ощущаться как подражание», — отметили представители киностудии.
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