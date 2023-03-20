ЗАМАНА - Хит 2022 года «Вышка» получит продолжение

Хит 2022 года «Вышка» получит продолжение

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20 марта, 2023. Понедельник 11:27
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Хит 2022 года «Вышка» получит продолжение

Кинолента «Вышка», премьера которой состоялась летом 2022 года, получит сиквел. Об этом пишет сайт Deadline.

Хит 2022 года «Вышка» получит продолжение

Сообщается, что режиссер триллера Скотт Манн обсуждает идею продолжения с киностудией Tea Shop Productions. Он планирует снять новую историю о драме, которая будет разворачиваться на колоссальной высоте.

Вторую часть фильма предполагается снять уже в этом году. Представители Tea Shop Productions озвучили, что у них имеется «пара идей» для ленты.

«Мы не хотим делать что‑то, что будет ощущаться как подражание», — отметили представители киностудии.

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