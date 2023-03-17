ЗАМАНА - Форум-фестиваль народных театров «Народная маска» прошел в Избербаше

Форум-фестиваль народных театров «Народная маска» прошел в Избербаше

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17 марта, 2023. Пятница 15:52
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Форум-фестиваль народных театров «Народная маска» прошел в Избербаше Форум-фестиваль народных театров «Народная маска» прошел в Избербаше

Уже ставший традицией форум-фестиваль народных театров «Народная маска», приуроченный к 100-летнему юбилею дагестанского поэта Расула Гамзатова, прошел в Избербаше, информирует пресс-служба РДНТ МК Дагестана.

Форум-фестиваль народных театров «Народная маска» прошел в Избербаше

В форуме участвовало 15 народных театров из 12 городов и районов республики, которые подготовили для зрителей спектакли по работам Расула Гамзатова.

Мэр Избербаша Магомед Исаков выступил на фестивале и подчеркнул важность сохранения языков народов региона и традиций.

В завершение мероприятия прошел мастер-класс для режиссеров и участников народных театров от режиссера Рабадана Ильясова. Он рассказал про свой опыт с артистами, подробно разобрал различные спектакли, поднял проблему сценического пространства и обратил особое внимание на самые частые ошибки при реализации творческих идей.

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