Основной персонаж картины — застенчивая 16-летняя девушка Руби Гиллман (Лана Кондор), пытающаяся жить обычной жизнью подростка, пока не узнаёт, что на самом деле является потомком кракенов и ей придется занять трон своей бабушки — Королевы-воина Семи морей.
В сети появился трейлер мультфильма о вражде кракенов и русалок
- Автор Дарья
- 17 марта, 2023. Пятница 11:21
Корпорация Universal Pictures опубликовала трейлер мультфильма «Ruby Gillman, Teenage Kraken», производством которого занималась студия DreamWorks. Режиссёрами ленты стали Фэрин Пёрл и Кирк де Микко («Семейка Крудс»), а сценарий писала Пэм Брэйди («Южный Парк»).
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