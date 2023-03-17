ЗАМАНА - Трейлер новой «Русалочки» набрал более 600 000 дизлайков на YouTube

Трейлер новой «Русалочки» набрал более 600 000 дизлайков на YouTube

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17 марта, 2023. Пятница 01:05
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Трейлер новой «Русалочки» набрал более 600 000 дизлайков на YouTube

Трейлер нового фильма киностудии Disney «Русалочка» с актрисой Холли Бейли в главной роли набрал более 600 000 дизлайков на YouTube, информирует сайт Star News.

Ролик появился в сети 13 марта, за прошедшее время видео набрало 649 000 дизлайков и 136 000 лайков. Картина режиссера Роба Маршалла является ремейком мультфильма 1989 года. Сценарий написал Джейн Голдман.

Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.

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