Экспозиция повествует о жизни и творчестве Гамзатова, где каждое его слово навсегда вписано в историю российской литературы. «Сегодняшняя выставка посвящена дагестанскому поэту Расулу Гамзатову – на его стихах мы выросли и, надеюсь, вырастет много поколений не только россиян, но и азербайджанцев», — высказался начальник представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров.
Выставка к 100-летию поэта Расула Гамзатова открылась в Баку
- Автор Дарья
- 17 марта, 2023. Пятница 00:49
В Русском Доме Баку открыла двери для посетителей фото-литературная выставка к 100-летнему юбилею со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова, информирует пресс-служба Министерства культуры региона.
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