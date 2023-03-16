"В 2023 году мы вновь празднуем Навруз в онлайн-режиме. Уверен, что при этом мероприятие сохранит свою красочную, доброжелательную атмосферу и привлечет еще больше зрителей на просторах сети, придаст россиянам сил и энергии в наше сложное время. По традиции предусмотрена насыщенная и яркая концертная программа. Конечно, это не все, чем порадует и запомнится данное мероприятие", — высказался начальник департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
Праздничный концерт "Московский Навруз 2023" состоится в онлайн-режиме
- Автор Дарья
- 16 марта, 2023. Четверг 10:17
Концерт к старинному народному празднику Навруз пройдет в Москве 25 марта. Мероприятие состоится в онлайн-режиме, информирует ТАСС, ссылаясь на pr-менеджера "Московского Навруза" Константина Филиппова.
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