ЗАМАНА - Творческий фестиваль «Мелодии гор» состоялся в Дербенте

Творческий фестиваль «Мелодии гор» состоялся в Дербенте

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15 марта, 2023. Среда 10:45
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Творческий фестиваль «Мелодии гор» состоялся в Дербенте

В муниципальном Горско-еврейском театре прошел окружной этап Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Мелодии гор», где выступили с номерами участники-представители Южного территориального округа, информирует пресс-служба Дома народного творчества.

Творческий фестиваль «Мелодии гор» состоялся в Дербенте

Стартовал вечер с артистов ансамбля народных инструментов «Ахцах» и народного ансамбля ашугов «Шарвили» из Ахтынского района. Ашуг Магомедов Шемшир из Докузпаринского района также показал зрителям уникальное искусство ашугов, сыграв дастаны на чунгуре.

Далее на сцену вышел народный ансамбль «Веселые зурначи» из Дахадаевского района и ансамбль народных инструментов из Дербентского района.

Магомедэмин Кабанов из Дербентского района сыграл на таре инструментальную мелодию «Я с тобой».

От Кайтагского района выступали народный ансамбль «Кайтагские девушки», ансамбль народных инструментов «Разидеш» и ансамбль чунгуристов.

Завершился концерт церемонией награждения дипломами Республиканского дома народного творчества МК Дагестана и общим фото на память.

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