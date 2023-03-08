В фойе театра женщинам дарили цветы, а зал наполнился романтическими песнями, которые прославляли женскую красоту, мудрость и нежность.
На большом экране переключались кадры из всеми любимых кинокартин: «Девчата», «Гардемарины, вперёд!» и других фильмов.
Исполнители Дагестанского государственного театра оперы и балета представили хореографию «Менуэт» на музыку народного артиста СССР Мурада Кажлаева, которая погрузила гостей в атмосферу 18 века, и зажигательный танец «Твист», а Денис Федоренко спел песню «Дилайла».
Хореографическими постановками поздравили всех присутствующих в театре женщин шоу-балет «Килиан», Анастасия Синицкая и Муртуз Гаджиев.