Вышел трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

В фильме люди узнают о существовании Черепашек после того, как многие годы этот факт от них скрывали. Теперь персонажи вместе с новой подругой Эйприл О`Нил пытаются завоевать уважение и любовь горожан Нью-Йорка, а также обезвредить местных преступников. Режиссером мультфильма стал Джефф Роу, сценарий написал Брендан О’Брайэн.