ЗАМАНА - Дагестанского писателя Ислама Ханипаева номинировали на Премию МХТ имени А.П. Чехова в области культуры

Дагестанского писателя Ислама Ханипаева номинировали на Премию МХТ имени А.П. Чехова в области культуры

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07 марта, 2023. Вторник 00:02
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Дагестанского писателя Ислама Ханипаева номинировали на Премию МХТ имени А.П. Чехова в области культуры

Московский художественный театр имени А.П. Чехова учреждает премию художественного театра в области искусств, направленную на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет, заявивших о себе в 2022 году, информирует пресс-служба театра.

Дагестанского писателя Ислама Ханипаева номинировали на Премию МХТ имени А.П. Чехова в области культуры

Премия представит 8 номинаций: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка». Так, на номинацию «Литература» номинировали дагестанского автора Ислама Ханипаева с произведением «Холодные глаза».

Церемония награждения пройдет уже 27 марта 2023 года на «Основной сцене» МХТ имени А. П. Чехова. Лауреаты премии в каждой номинации получат возможность один раз в течение года использовать «Новую сцену» театра для своих творческих идей.

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