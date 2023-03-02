Для выставки были отобраны самые интересные кадры разных лет жизни Гамзатова. Большую часть фотографий предоставил фотодокументальный фонд музея.
Посмотреть выставку можно до конца текущего года.
Музей открыт для гостей ежедневно с 10:00 до 18:00.
В Национальном музее Дагестана имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова: самая крупная фотовыставка собрала 100 фотографий и более 50 стихотворений легендарного поэта.
Для выставки были отобраны самые интересные кадры разных лет жизни Гамзатова. Большую часть фотографий предоставил фотодокументальный фонд музея.
Посмотреть выставку можно до конца текущего года.
Музей открыт для гостей ежедневно с 10:00 до 18:00.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..