В Национальном музее имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова

Автор Дарья |||

В Национальном музее Дагестана имени А Тахо-Годи стартовал Год Расула Гамзатова: самая крупная фотовыставка собрала 100 фотографий и более 50 стихотворений легендарного поэта.