ЗАМАНА - Заур Аскендеров: «Творческое наследие великого поэта навсегда останется достоянием культуры дагестанцев»

Заур Аскендеров: «Творческое наследие великого поэта навсегда останется достоянием культуры дагестанцев»

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02 марта, 2023. Четверг 09:42
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Заур Аскендеров: «Творческое наследие великого поэта навсегда останется достоянием культуры дагестанцев»

В среду, 1 марта, в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале состоялась торжественная церемония, посвященная открытию Года Расула Гамзатова.

Заур Аскендеров: «Творческое наследие великого поэта навсегда останется достоянием культуры дагестанцев»

Комментируя прошедший вечер, Заур Аскендеров отметил: «Сегодня прошло важное и знаковое событие — торжественное открытие Года Расула Гамзатова, народного и любимого всеми поэта. Его знают и любят не только в Дагестане и России, но и за рубежом. Его стихи знают наизусть, его работы зачитываются. Каждый раз, когда перечитываешь стихи Гамзатова, книгу «Мой Дагестан», строчки из которой стали афоризмами — открываешь для себя что-то новое, мудрое и крайне близкое. Его легендарные стихи «Журавли», ставшие песней, сегодня звучат как гимн павшим за Родину.   Творческое наследие великого классика поэзии навсегда останется достоянием культуры жителей Дагестана. Добрая память о нем будет оставаться в сердцах многочисленных фанатов его творчества в России и во всем мире».

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