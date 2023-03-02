Заур Аскендеров: «Творческое наследие великого поэта навсегда останется достоянием культуры дагестанцев»

Комментируя прошедший вечер, Заур Аскендеров отметил: «Сегодня прошло важное и знаковое событие — торжественное открытие Года Расула Гамзатова, народного и любимого всеми поэта. Его знают и любят не только в Дагестане и России, но и за рубежом. Его стихи знают наизусть, его работы зачитываются. Каждый раз, когда перечитываешь стихи Гамзатова, книгу «Мой Дагестан», строчки из которой стали афоризмами — открываешь для себя что-то новое, мудрое и крайне близкое. Его легендарные стихи «Журавли», ставшие песней, сегодня звучат как гимн павшим за Родину. Творческое наследие великого классика поэзии навсегда останется достоянием культуры жителей Дагестана. Добрая память о нем будет оставаться в сердцах многочисленных фанатов его творчества в России и во всем мире».