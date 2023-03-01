ЗАМАНА - Киномарафон «Победили вместе» стартует в историческом музее Махачкалы

Киномарафон «Победили вместе» стартует в историческом музее Махачкалы

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01 марта, 2023. Среда 00:33
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Киномарафон «Победили вместе» стартует в историческом музее Махачкалы

С 1 по 3 марта в историческом музее «Россия – моя история» города Махачкала состоится патриотическо-образовательный киномарафон «Эхо фестиваля «Победили вместе», информирует пресс-служба учреждения.

Киномарафон «Победили вместе» стартует в историческом музее Махачкалы

За 3 дня гости посмотрят 6 документальных картин российских кинематографистов и встретятся с авторами лент. Фильмы посвящены страницам истории нашей родины, ее настоящему и будущему.

Расписание сеансов следующее:

1.03.2023 г.:

12:00 ч. – д/ф «Совьетичи», Олег Штром, 2022 г., 59 мин.;

15:00 ч. – д/ф «Демократический фашизм», Татьяна Борщ, 2022 г., 57 мин.;

2.03.2023 г.:

12:00 ч. – д/ф «Чемпионки», Марина Чувайлова, 64 мин.;

16:00 ч. – д/ф «Призраки: солдаты забытой войны», Сергей Белоус и Максим Фадеев, 2021 г., 107 мин.;

3.03.2023 г.:

10:00 ч. – д/ф «Крым небесный», Сергей Дебижев, 2020 г., 85 мин.;

17:00 ч. – д/ф «Квартет», Никита Сташкевич, 2022 г., 63 мин.

Киномарафон проводится Евразийской академией телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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