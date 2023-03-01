За 3 дня гости посмотрят 6 документальных картин российских кинематографистов и встретятся с авторами лент. Фильмы посвящены страницам истории нашей родины, ее настоящему и будущему.
Расписание сеансов следующее:
1.03.2023 г.:
12:00 ч. – д/ф «Совьетичи», Олег Штром, 2022 г., 59 мин.;
15:00 ч. – д/ф «Демократический фашизм», Татьяна Борщ, 2022 г., 57 мин.;
2.03.2023 г.:
12:00 ч. – д/ф «Чемпионки», Марина Чувайлова, 64 мин.;
16:00 ч. – д/ф «Призраки: солдаты забытой войны», Сергей Белоус и Максим Фадеев, 2021 г., 107 мин.;
3.03.2023 г.:
10:00 ч. – д/ф «Крым небесный», Сергей Дебижев, 2020 г., 85 мин.;
17:00 ч. – д/ф «Квартет», Никита Сташкевич, 2022 г., 63 мин.
Киномарафон проводится Евразийской академией телевидения и радио при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.