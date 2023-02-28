ЗАМАНА - В сети появился тизер первого сериала с Арнольдом Шварценеггером

В сети появился тизер первого сериала с Арнольдом Шварценеггером

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28 февраля, 2023. Вторник 09:45
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В сети появился тизер первого сериала с Арнольдом Шварценеггером

Стриминговая площадка Netflix опубликовала тизер сериала FUBAR — первого многосерийного шоу с участием знаменитого актера Арнольда Шварценеггера. 

Шварценеггер поделился, что его давно просили вернуться к жанру комедийных боевиков в духе «Правдивой лжи», а FUBAR как раз то, чего многие хотели. «Меня уже давно спрашивают, когда я снимусь в ещё одном комедийном боевике в духе „Правдивой лжи“. FUBAR надерёт вам задницу и рассмешит — и он будет это делать не 2 часа, а целый сезон», — высказался актер. Премьера состоится 25 мая.

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