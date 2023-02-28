В сети появился тизер первого сериала с Арнольдом Шварценеггером

Шварценеггер поделился, что его давно просили вернуться к жанру комедийных боевиков в духе «Правдивой лжи», а FUBAR как раз то, чего многие хотели. «Меня уже давно спрашивают, когда я снимусь в ещё одном комедийном боевике в духе „Правдивой лжи“. FUBAR надерёт вам задницу и рассмешит — и он будет это делать не 2 часа, а целый сезон», — высказался актер. Премьера состоится 25 мая.