Мероприятие, посвященное открытию Года столетия Расула Гамзатова, состоится в Махачкале

Завтра, 1 марта, в Русском драматическом театре в 16:00 часов пройдет торжественное музыкальное театрализованное представление, посвященное открытию Года столетия Расула Гамзатова, информирует пресс-служба ГБУ «Дагестан-концерт».

Для гостей подготовлена красочная программа с участием государственных и народных коллективов Дагестана и исполнителей.

В вечере примут участие следующие: Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», Чародинский государственный народный мужской хор «Поющая Чарода», Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан», артисты Санкт-Петербургского Государственного Академического Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова; Дагестанского театра оперы и балета, Дагестанской филармонии имени Т. Мурадова и другие.

Также в рамках открытия гости посмотрят документальный фильм о жизни и творческом становлении поэта Расула Гамзатова.